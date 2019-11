Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unilever : démission du président du conseil Cercle Finance • 13/11/2019 à 08:41









(CercleFinance.com) - Unilever annonce que Marijn Dekkers a décidé de quitter ses fonctions de président du conseil d'administration, avec effets immédiats. Nils Andersen, administrateur non exécutif, a été désigné par le conseil pour lui succéder. Le géant de l'agroalimentaire, de l'hygiène et de l'entretien ménager explique que Marijn Dekkers souhaite se concentrer sur ses responsabilités comme fondateur et président de Novalis LifeSciences. Il restera néanmoins administrateur non exécutif d'Unilever. Membre du conseil d'administration d'Unilever depuis avril 2015, Nils Andersen a occupé les postes de directeur général du brasseur Carlsberg de 2001 à 2007, puis du groupe de transport maritime Maersk de 2007 à 2016.

