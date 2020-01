Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unilever : dans le vert avec l'aide d'un broker Cercle Finance • 24/01/2020 à 14:13









(CercleFinance.com) - Unilever grimpe de 1,6% à Londres avec l'aide de Jefferies qui remonte son opinion de 'conserver' à 'achat' et son objectif de cours de 4450 à 5000 pence, 'après une correction significative et avant les trimestriels le 30 janvier'. 'Le sentiment est morne et le consensus a choisi d'interpréter l'objectif de croissance pour 2020 de façon conservatrice', estime le broker, qui note toutefois 'des premiers signes positifs sur des marchés clés et une valorisation basse incitant l'action'.

Valeurs associées UNILEVER Euronext Amsterdam +1.69%