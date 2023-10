Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unilever: croissance organique conforme aux attentes information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 10:30









(CercleFinance.com) - Unilever a fait état jeudi d'une croissance sous-jacente de son chiffre d'affaires de 5,2% au titre du troisième trimestre, une performance parfaitement conforme au consensus de marché établi par le groupe lui-même.



Le géant anglo-néerlandais des produits de grande consommation précise avoir bénéficié d'un effet-prix favorable de +5,8%, qui lui a permis de plus que compenser un repli de 0,6% au niveau de ses ventes en volumes.



Au total, le chiffre d'affaires d'Unilever a reculé de 3,8% au troisième trimestre pour atteindre 15,2 milliards d'euros, un chiffre là encore en ligne avec les attentes.



Le propriétaire des crèmes glacées Ben & Jerry's, des cosmétique Dove et de la mayonnaise Hellman's a confirmé son objectif d'une croissance sous-jacente de ses ventes de plus de 5% en 2023, assortie d'une amélioration modeste de sa marge opérationnelle.



Unilever a également annoncé avoir nommé Fernando Fernandez, le responsable de ses activités en Amérique Latine, pour succéder à Graeme Pitkethly au poste de directeur financier à compter du 1er janvier 2024.



Le groupe a également indiqué avoir cédé sa marque de rasoirs et de produits de rasage Dollar Shave Club au fonds de private equity américain Nexus Capital Management pour un montant qui n'a pas été dévoilé.



Suite à toutes ces annonces, l'action Unilever se repliait de plus de 2,8% jeudi matin à la Bourse d'Amsterdam.





