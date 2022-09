Unilever: Crédit Suisse maintient son opinion information fournie par Cercle Finance • 22/09/2022 à 12:00

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse réitère sa recommandation Surperformance et son objectif de cours à 4,600p sur le titre Unilever.



L'analyste attend une croissance sous-jacente des ventes de 9,4% au T322 ' supérieure au consensus VA de +7,8%, avec une baisse des volumes de -0,4% et des prix de +9,8% '.



Ces estimations du BPA, qui augmentent de 1%, ' reflète la faiblesse de l'euro et une croissance organique des ventes légèrement plus élevée pour l'exercice 22 '.



La direction devrait selon Crédit suisse prendre des mesures plus radicales, attendues par les investisseurs, pour résoudre les problèmes de croissance et de parts de marché.



Et de noter : ' Grâce à la solidité des prix et à la baisse des coûts des intrants, une réinitialisation des marges n'est peut-être plus nécessaire '.