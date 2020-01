Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unilever : consensus battu en 2019 Cercle Finance • 30/01/2020 à 08:47









(CercleFinance.com) - Unilever publie au titre de l'année 2019 un BPA sous-jacent en hausse de 8,1% à 2,55 euros, battant de trois centimes le consensus de marché, et une marge opérationnelle sous-jacente améliorée de 50 points de base à 19,1%. Le géant de biens de consommation courante (Axe, Cif, Dove, Lipton...) affiche un chiffre d'affaires de 52 milliards d'euros, en croissance de 2% en publié et de 2,9% en sous-jacent (+1,2% en volume et +1,6% en prix). Pour 2020, Unilever vise, toujours en sous-jacent, une croissance de son chiffre d'affaires 'dans la moitié basse de sa fourchette cible pluriannuelle de 3 à 5%' et continue de prévoir une amélioration de sa marge opérationnelle.

