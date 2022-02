Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unilever: cession d'une filiale en Thaïlande information fournie par Cercle Finance • 08/02/2022 à 10:12









(CercleFinance.com) - Unilever a annoncé mardi avoir trouvé un accord en vue de céder sa filiale thaïlandaise de vente directe aux consommateurs, Unilever Life, au groupe de médias RS Group.



Dans un communiqué, le géant des produits de consommation courante met en avant le modèle économique 'unique' de cette filiale organisée selon un système de vente à plusieurs étages ('multi-level marketing' ou MLM).



Son activité repose sur la commercialisation de trois marques locales: Beyonde (boisson antioxydante), Aviance (crèmes de beauté) et iFresh (soins dentaires).



Les termes financiers de l'opération, qui restent soumise à certaines conditions, n'ont pas été spécifiés.





