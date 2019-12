Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unilever : avertissement sur la croissance pour 2019 Cercle Finance • 17/12/2019 à 08:37









(CercleFinance.com) - Le groupe anglo-néerlandais Unilever annonce s'attendre pour 2019 à une croissance des ventes sous-jacentes légèrement inférieure à son objectif, qui visait la moitié basse de sa fourchette-cible pluriannuelle allant de 3 à 5%. 'Ceci résulte des défis au cours du trimestre sur certains marchés, dont le ralentissement économique en Asie du Sud, l'un de nos plus gros marchés, et les conditions d'activité difficiles en Afrique de l'Ouest', explique le géant des produits de consommation courante. Concernant 2020, Unilever anticipe une croissance inférieure à 3% pour le premier semestre et une croissance des ventes sous-jacentes dans la moitié basse de la fourchette-cible pluriannuelle, pour l'ensemble de l'année.

Valeurs associées UNILEVER Euronext Amsterdam -6.11%