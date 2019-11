Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unilever : annonce un partenariat avec Burger King Cercle Finance • 12/11/2019 à 17:17









(CercleFinance.com) - Le groupe Unilever annonce ce mardi un partenariat avec Burger King, concernant le lancement d'un hamburger à base de plantes en Europe. La société a ainsi indiqué que Vegetarian Butcher, l'une de ses marques, travaillera avec le géant de la restauration rapide pour proposer le 'Rebel Whopper'. Dans un premier temps, le nouveau hamburger à base de plantes sera lancé dans plus de 2.500 restaurants Burger King dans 25 pays d'Europe.

Valeurs associées UNILEVER Euronext Amsterdam -0.20%