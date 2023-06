Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unilever: acquisition de Yasso aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 15/06/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Unilever annonce avoir conclu un accord pour acquérir Yasso Holdings, marque de yogourt grec glacé haut de gamme aux États-Unis. La transaction devrait être conclue au troisième trimestre 2023, sous réserve des approbations réglementaires et autres conditions.



Fondée à Boston en 2009, Yasso offre une gamme de produits hypocaloriques de haute qualité, répondant à une demande croissante en Amérique du Nord. Son rachat s'inscrit dans la stratégie de premiumisation des activités de crèmes glacées d'Unilever.



'Cette acquisition est une étape importante dans l'évolution de notre portefeuille de crèmes glacées en Amérique du Nord vers des domaines à forte croissance, commente ainsi Matt Close', président de la division ice cream du groupe anglo-néerlandais.





