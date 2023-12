Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Unilever: accord pour l'acquisition de K18 information fournie par Cercle Finance • 22/12/2023 à 10:02









(CercleFinance.com) - Unilever annonce la signature d'un accord en vue de l'acquisition de la marque de soins capillaires biotechnologiques haut de gamme K18, marquant 'une nouvelle étape dans l'optimisation du portefeuille vers des domaines à plus forte croissance'.



La gamme de six produits de K18 aide à identifier et à traiter les causes des dommages aux cheveux. Sa molécule K18Peptide imite la structure de la kératine humaine pour inverser les dommages chimiques sur tous les types de cheveux en quelques minutes.



K18 est distribué dans les salons professionnels, le commerce au détail et l'e-commerce, principalement en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Australie. La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2024.





Valeurs associées UNILEVER LSE -0.03%