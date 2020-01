Unigestion : le sentiment du marché sera au coeur de son allocation tactique

(AOF) - Unigestion souligne que le sentiment du marché sera au coeur de son allocation tactique pour deux raisons principales. Premièrement, l'agenda politique est chargé en 2020 avec les élections américaines, l'instabilité croissante des gouvernements européens, le Brexit, les troubles dans plusieurs pays émergents et les tensions de la guerre commerciale et au moyen orient. Par conséquent, les risques politiques sont susceptibles de déterminer le sentiment des investisseurs et donc le positionnement et le rendement.

Deuxièmement, la polarisation politique devrait rester élevée au cours des prochains mois. " Cela pourrait générer des résultats binaires plus fréquents pour les événements attendus et inattendus, à l'instar du Brexit et des élections américaines de 2016 ", prévient le gestionnaire d'actifs.

Enfin, puisque la plupart des actifs sont chers maintenant, Unigestion anticipe une plus grande sensibilité des marchés au facteur " sentiment ".