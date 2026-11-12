UNIFY Group : dépôt d’un projet d’offre publique d’achat simplifiée au prix de 2,70 euros par action

Le Conseil d’administration de la société UNIFY GROUP a décidé au cours de sa séance du 12 novembre 2026, en vertu de l’autorisation d’acquérir ses propres actions qui lui a été conférée par la huitième résolution de l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 8 juin 2026 (en application de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce), de proposer aux actionnaires de UNIFY GROUP de racheter leurs actions, dans la limite d’un nombre maximum de 926.000 actions, soit 1,51% du nombre total d’actions composant le capital social de la Société et 1,15% du nombre de droits de vote théoriques de la Société , sous la forme d’une offre publique d’achat simplifiée (l’« Offre »), au prix unitaire par action de la Société de 2,70 euros (le « Prix de l’Offre »).



- Prix de l’offre : 2,70 euros par action UNIFY GROUP



- Durée de l’offre : 15 jours de négociation





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