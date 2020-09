Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unifiedpost : première séance de cotation dans le vert Cercle Finance • 22/09/2020 à 14:21









(CercleFinance.com) - Unifiedpost, une société belge spécialisée dans la facturation numérique, s'inscrit en nette hausse mardi à l'occasion de sa première séance de cotation en Bourse. Au terme d'une offre publique ayant rapporté 252 millions d'euros, ce sont 30,4 millions d'actions de la 'fintech' qui ont été mises sur le marché sur la base d'un prix d'introduction de 20 euros, impliquant une capitalisation de 608 millions d'euros. Dès les premiers échanges ce matin sur Euronext Bruxelles, le cours du titre avait frôlé le seuil des 28 euros. Vers 14h15, le titre était toutefois revenu à 22 euros, soit une hausse plus modeste de 10%. Créé en 2001, Unifiedpost - qui numérise les processus administratifs et financiers des entreprises - dit avoir l'ambition de devenir la principale plateforme 'en nuage' (cloud) pour les services aux PME basés sur les documents, l'identité et les paiements. La société basée à La Hulpe - qui possède désormais des bureaux dans 15 pays et emploie plus de 750 personnes en Europe, dont plus d'une centaine en R&D - estime avoir traité plus de 350 millions de documents en 2019.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.