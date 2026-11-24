Plan stratégique 2027-2029

Unidata a présenté hier son plan stratégique étendu à 2029. Le management a confirmé ses objectifs 2027 et 2028, initialement communiqués en décembre 2025, et dévoilé ses ambitions à horizon 2029 : un CA compris entre 142 et 145 M€, un EBITDA ajusté de 36 à 38 M€, soit une marge de 26%, des capex cumulés de 58 M€ sur la période 2027-2029 et un endettement net compris entre 18 et 20 M€.

Les orientations stratégiques restent inchangées, avec la poursuite de la transformation du groupe de TelCo en TechCo, un accent mis sur le B2B et les services ICT ainsi qu'une expansion géographique au-delà du Latium et de la Lombardie.

Commentaires

Le management a maintenu ses objectifs 2027 (CA de 128-131 M€ et EBITDA ajusté de 30-32 M€), malgré le report d'une commande de 2026 à 2027 et l'obtention récente du contrat de 18 M€ auprès d'Areti, dont l'activité sera principalement concentrée en 2027. Selon nous, ces éléments renforcent la visibilité sur les objectifs communiqués plutôt qu'ils ne suggèrent un potentiel de dépassement à ce stade.

Perspectives et estimations

Nous maintenons à ce stade nos estimations, avec un CA 2027e et 2028e de respectivement 125 M€ et 133 M€, en deçà des objectifs du management. Nos prévisions d'EBITDA ajusté restent également inchangées à respectivement 32 M€ et 34 M€. Nous conservons par ailleurs une trajectoire de désendettement plus prudente, avec une dette nette attendue à 32 M€ en 2028e, contre un objectif de 26-28 M€ pour le management. Nous attendons davantage de visibilité sur le recouvrement des créances et le calendrier des investissements avant de revoir nos hypothèses.

Recommandation

Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation Achat, avec un objectif de cours de 4,1 €.