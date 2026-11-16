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Unidata : Un contrat stratégique à Rome
information fournie par EuroLand Corporate 16/11/2026 à 08:24

Ajouter Boursorama à vos sources

Un contrat significatif de 18 M€


Unidata a annoncé avoir remporté deux lots de l’appel d’offres Fi.o.r.e. lancé par Areti, gestionnaire du réseau de distribution électrique de Rome, pour un montant total d’environ 18 M€. Le contrat porte sur la conception, la réalisation et la maintenance du raccordement en fibre optique de 3 433 postes de distribution, en s’appuyant principalement sur le réseau existant du groupe (plus de 8 900 km à fin septembre). Les travaux s’étaleront sur 36 mois au maximum, avec une activité concentrée en 2027, tandis que la maintenance se poursuivra jusqu’en 2049.



Perspectives et estimations


Nous maintenons nos estimations à ce stade. La présentation du plan stratégique 2027-2029, prévue le 23 novembre, devrait apporter davantage de visibilité sur la trajectoire du groupe.



Recommandation


Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation Achat, avec un objectif de cours de 4,1 €.

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UNIDATA
3,005 EUR MIL 0,00%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 16/11/2026 à 08:24:42.

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