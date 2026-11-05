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Unidata : Objectifs de rentabilité confirmés
information fournie par EuroLand Corporate 05/11/2026 à 11:57

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Publication des résultats 9M 2026


Unidata a publié des résultats 9M 2026 marqués par une croissance soutenue de l’activité, mais une légère contraction de la rentabilité, avec un chiffre d’affaires de 81,1 M€ (+11,3% y/y) et un EBITDA ajusté de 21,4 M€, contre 21,9 M€ un an plus tôt (-2,4% y/y). Sur le seul T3, les revenus ont accéléré à environ 27,5 M€ (+18%), principalement soutenus par les activités Infrastructure, tandis que la croissance des Services a ralenti. Cette évolution du mix a continué de peser sur la rentabilité, avec une marge de 26,3% contre 30,1% un an plus tôt. Une amélioration séquentielle a néanmoins été observée au T3, avec une marge ajustée proche de 28%, contre 25,6% au S1.


Le management a confirmé ses objectifs 2026 d’EBITDA ajusté (28-29 M€) et de dette nette (37-39 M€). Il a en revanche revu sa prévision de chiffre d’affaires à 110-111 M€, contre 114-116 M€ précédemment, en raison du report à 2027 d’une commande.



Croissance portée par l’Infrastructure, des Services moins dynamiques


L’Infrastructure a constitué le principal moteur de croissance du groupe, avec des revenus 9M en hausse de +36% y/y à 22,9 M€. Cette progression a principalement reposé sur les activités de construction de réseaux pour Unifiber (22,3 M€, +39% y/y). La dynamique s’est accélérée au T3, avec un chiffre d’affaires d’environ 8,8 M€, soit près du double de son niveau un an plus tôt. L’Infrastructure a ainsi représenté 28% des revenus consolidés, contre 23% à fin septembre 2025. Si cette activité a soutenu la croissance du groupe, son poids croissant dans le mix a pesé sur la rentabilité.



Perspectives et estimations


Le maintien des objectifs de rentabilité malgré la révision du chiffre d’affaires a constitué un élément rassurant de cette publication. La nouvelle guidance implique en effet un T4 en recul d’environ -20% en termes de revenus, mais un EBITDA ajusté globalement stable sur un an.


À la suite de cette publication, nous avons abaissé notre estimation de CA 2026e à 110,5 M€, contre 115,0 M€ précédemment, soit une croissance désormais limitée à +0,9% sur l’exercice. Nous avons en revanche maintenu notre prévision d’EBITDA ajusté à 28,5 M€, faisant mécaniquement progresser notre objectif de marge à 25,8%, contre 24,8% auparavant. Notre estimation d’EBIT est restée quasiment inchangée à 13,8 M€ (contre 13,6 M€).


Enfin, le report de la commande à 2027 devrait soutenir l’activité du prochain exercice. Nous avons conservé à ce stade nos estimations 2027e, dans l’attente du nouveau plan stratégique 2027-2029, dont la présentation est prévue le 23 novembre prochain.



Recommandation


Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation Achat, avec un objectif de cours de 4,1 €.

Valeurs associées

UNIDATA
3,100 EUR MIL -1,12%
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Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 05/11/2026 à 11:57:34.

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