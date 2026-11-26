UniCreditobtient un dernier feu vert pour Commerzbank et réclame une assemblée extraordinaire

(COMBO) This combination of pictures created on December 18, 2024 shows ( AFP / MARCO BERTORELLO )

La banque italienne UniCredit a annoncé jeudi avoir reçu le dernier feu vert nécessaire à sa prise de contrôle de l'allemande Commerzbank et a demandé dans la foulée la convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour remanier en profondeur la gouvernance du groupe francfortois.

Après l'accord de la Banque centrale européenne notamment, "toutes les autorisations réglementaires requises pour le règlement de l'offre ont été obtenues", souligne dans un communiqué UniCredit, qui a reçu la dernière autorisation de l'autorité polonaise de supervision financière.

Elle ajoute avoir demandé à Commerzbank de convoquer une assemblée générale extraordinaire (AGE) afin d'élire de nouveaux représentants des actionnaires à son conseil de surveillance.

Dans un autre communiqué, la banque allemande indique "examiner formellement" cette requête d'UniCredit, qui prévoit, si cette assemblée se tient, l'élection de son patron Andrea Orcel à la présidence du conseil de surveillance.

Lors de cette assemblée dont la date n'a pas été communiquée, UniCredit demande la révocation de 9 des 10 représentants des actionnaires siégeant actuellement au conseil et propose les noms de 10 nouveaux membres pour être élus jusqu'à l'assemblée générale de 2031.

La semaine dernière, le ministre allemand des Finances Lars Klingbeil avait indiqué qu'UniCredit proposerait deux administrateurs indépendants, mais la banque milanaise ne précise pas de qui il s'agit.

Selon Commerzbank, son homologue prévoit par ailleurs "un vote de défiance à l'encontre d'un nombre non spécifié de membres du directoire si le conseil de surveillance ne présente pas d'accord de résiliation pour ces dirigeants".

Pour le moment, UniCredit n'a communiqué aucune proposition sur la composition future de la direction générale de la banque.

Jeudi, elle a souligné que les dernières autorisations réglementaires représentaient "des avancées significatives dans la mise en œuvre d’une transition dont UniCredit est convaincue qu’elle renforcera Commerzbank, accélérera sa croissance et améliorera sa capacité à soutenir les ménages et les entreprises allemands".

"Ensemble, elles marquent une étape importante pour Commerzbank, UniCredit et l’avenir de la banque en Europe, en créant un groupe plus solide, disposant de la taille, de l’expertise et de la portée nécessaires pour mieux servir ses clients, soutenir l’économie allemande et contribuer à une Europe plus compétitive", selon UniCredit.

Après des mois de bras de fer avec le gouvernement allemand, la direction de Commerzbank et des représentants des salariés, UniCredit est parvenue la semaine dernière à un accord de principe sur les conditions d'une prise de contrôle de Commerzbank.

L'accord prévoit notamment le maintien du siège allemand à Francfort, la conservation du statut de société cotée de Commerzbank et une représentation adéquate des intérêts allemands au sein du comité exécutif du groupe UniCredit à Milan.

Mais plusieurs zones d'ombre demeurent, notamment sur l'emploi, alors qu'UniCredit avait annoncé dans son plan stratégique quelque 7.000 suppressions de postes.