UniCredit : une division de gestion de fortune pour l'Italie

(CercleFinance.com) - UniCredit a annoncé mardi la création d'une branche d'activité entièrement dédiée à la gestion de fortune et à la banque privée en Italie. Cette nouvelle division viendra compléter les trois activités déjà existantes en Italie, à savoir la banque pour particuliers, la banque pour entreprises et la banque de financement et d'investissement. La branche sera dirigée par Stefano Vecchi, un ancien cadre d'UBS, qui aura pour mission de gérer les relations du groupe avec plus de 140.000 clients fortunés pesant quelque 100 milliards d'euros en termes d'actifs. Il pourra, pour cela, s'appuyer sur un réseau comptant 1400 employés et 700 conseillers à travers 132 succursales italiennes. Avec cette réorganisation, UniCredit dit vouloir confirmer l'attention particulière qu'il accorde à la fourniture de services 'hautement personnalisés' au sein d'une offre commerciale paneuropéenne unique.

Valeurs associées UNICREDIT MIL -3.14%