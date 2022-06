Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UniCredit: un portefeuille de prêts non performant cédé information fournie par Cercle Finance • 15/06/2022 à 11:13









(CercleFinance.com) - UniCredit a annoncé mercredi avoir finalisé la vente d'un portefeuille de crédits hypothécaires non performants d'un montant de 1,1 milliard d'euros.



Ce périmètre, qui inclut des prêts garantis et non garantis, a été cédé à ITACA, un véhicule de titrisation, dans le cadre du régime italien de garanties destiné à faciliter la titrisation des prêts improductifs (GACS).



Ce mécanisme, en place depuis 2016, a permis au système bancaire italien de se débarrasser de prêts improductifs.





