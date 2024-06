Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client UniCredit: termine dans le vert, UBS reste à l'achat information fournie par Cercle Finance • 07/06/2024 à 17:19









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée dans le vert profitant d'un avis positif d'UBS.



L'analyste annonce ainsi ses principales conclusions suite à un entretien avec le directeur financier lors d'une conférence sur le secteur. Il confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif inchangé de 48 E ce qui représente un potentiel de hausse de 35%. Rappelons que le titre a gagné 48% depuis le 1er janvier et de 97% depuis un an.



' Le groupe annonce un message de stabilité lors d'une conférence avec la direction financière. La solidité des bénéfices et la protection supplémentaire de la distribution/du capital ne sont pas encore suffisamment prises en compte ' indique UBS.



Les prévisions de bénéfice net pour l'exercice 2024 se sont améliorées à plus de 8,5 milliards d'euros. Le groupe indique être en bonne voie pour atteindre les objectifs à moyen terme d'un RoTE supérieur à 15 %, un BPA solide.





