UniCredit: soutenu par un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - UniCredit prend 2% à Milan, à la faveur de propos favorables d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur l'action de la banque italienne, avec un objectif de cours porté de 15,5 à 18,5 euros, et ce malgré une réduction de la décote de valorisation.



'Nous restons positifs sur UniCredit en dépit d'une solide performance', affirme le broker, pour qui le titre de l'établissement financier constitue 'la meilleure option pour jouer le récit d'un atterrissage en douceur en Espagne et en Italie'.





Valeurs associées UNICREDIT MIL +2.36%