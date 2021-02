Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UniCredit : soutenu par un relèvement de broker Cercle Finance • 01/02/2021 à 14:18









(CercleFinance.com) - UniCredit grimpe de 2% à Milan, avec le soutien d'UBS qui relève sa recommandation sur le titre de l'établissement financier italien de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 8,8 à 10,8 euros, impliquant un potentiel de progression estimé à 40%. 'Nous constatons qu'UniCredit intègre un scénario exagérément pessimiste aux niveaux actuels', juge le broker, qui considère donc la valorisation comme 'attractive', et met en avant un bilan solide ainsi qu'un catalyseur potentiel avec les fusions-acquisitions.

Valeurs associées UNICREDIT MIL +1.98%