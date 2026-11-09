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UniCredit sort le grand jeu et emballe Milan
information fournie par Zonebourse 09/11/2026 à 11:14

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UniCredit bondit à la Bourse de Milan ( 5,36%, à 80,94 EUR) après avoir publié lundi un bénéfice net trimestriel de 3,3 milliards d'euros, en hausse de 24% et supérieur aux attentes. Portée par la croissance de ses revenus et la baisse de ses coûts, la banque italienne relève son objectif de résultat annuel. Les analystes saluent cette performance, malgré quelques réserves sur la contribution du trading et d'une fiscalité favorable

UniCredit dépasse les attentes et séduit les investisseurs ce lundi matin. La banque italienne a dégagé au troisième trimestre un bénéfice net de 3,3 milliards d'euros, en hausse de 24% sur un an, contre environ 2,8 milliards attendus par les analystes. Forte de cette performance, elle a annoncé viser désormais un résultat annuel avant charges extraordinaires "largement supérieur à 11,5 milliards d'euros".

La croissance des crédits et des dépôts soutient les revenus nets d'intérêts, en progression de 8%. Les commissions et les résultats nets d'assurance augmentent de 11%, portés par une dynamique favorable dans les différents marchés et catégories de produits. Au total, les revenus atteignent 6,9 milliards d'euros, en hausse de 12%, tandis que les coûts reculent de 1%. Le coefficient d'exploitation, qui mesure le rapport entre les charges et les revenus, s'améliore ainsi à 32,8%.

"Cela rend notre banque plus solide, plus résistante et plus rentable. Nous bâtissons une banque capable de réussir à travers les cycles", a déclaré le directeur général, Andrea Orcel.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le bénéfice net atteint 9,4 milliards d'euros, soit une hausse de 7%. Les actionnaires recevront le 25 novembre un acompte sur dividende d'un montant total de 4,5 milliards d'euros, plus du double de celui versé l'an dernier.

Des analystes convaincus, malgré quelques réserves

Ces résultats solides sont salués par les analystes. Dans une note de réaction, Citigroup maintient sa recommandation d'achat et s'attend à un relèvement de quelques pourcents des prévisions de bénéfice par action du consensus, grâce à de meilleures perspectives pour les revenus d'intérêts et les commissions. La banque souligne que le bénéfice avant impôts dépasse de 10% les attentes, tandis que les coûts sont inférieurs de 2% aux prévisions. Le nouvel objectif annuel se situe également au-dessus des 11,3 milliards d'euros anticipés par le marché.

De son côté, AlphaValue estime qu'UniCredit pourrait relever ses ambitions à long terme dès la prochaine publication. Une concrétisation plus rapide des synergies avec Commerzbank pourrait aussi conduire à une légère révision à la hausse des prévisions pour 2027. Le bureau d'analyse apporte toutefois quelques nuances à la performance trimestrielle : plus de la moitié de la surprise positive sur les revenus provient du trading, et le bénéfice net profite d'un faible taux d'imposition apparent. Le résultat avant impôts dépasse néanmoins ses attentes de 10%.

A la Bourse de Milan, l'action UniCredit gagnait 5,36% en milieu de matinée, portant sa progression depuis le début de l'année à 13,80%.

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