UniCredit sollicite le vote des actionnaires de Commerzbank pour désigner de nouveaux représentants

PHOTO D'ARCHIVES : Le logo de Commerzbank dans une agence à Cologne

MILAN, 26 novembre (Reuters) - UniCredit a annoncé ‌jeudi avoir demandé à Commerzbank d'organiser un vote visant à désigner ​de nouveaux représentants des actionnaires au sein du conseil de surveillance de cette dernière, alors que la banque italienne a mené à bien ​la procédure d'autorisation nécessaire pour prendre le contrôle de sa concurrente allemande.

L'établissement bancaire milanais a ​indiqué que le feu vert reçu ⁠de l'autorité financière polonaise (KNF) constituait la dernière étape réglementaire nécessaire ‌pour prendre possession des actions de Commerzbank qu'il s'était assuré plus tôt cette année grâce à son offre ​publique d'achat.

Commerzbank a confirmé ‌avoir reçu une demande d'UniCredit de convoquer une ⁠assemblée générale extraordinaire, ajoutant s'attendre à ce que l'administrateur délégué de la banque italienne, Andrea Orcel, soit élu président du conseil de surveillance.

UniCredit ⁠a proposé de ‌remplacer neuf des dix représentants des actionnaires au sein ⁠du conseil de surveillance et de nommer dix nouveaux membres, ‌a indiqué Commerzbank.

En juillet, UniCredit s'est adjugé une participation de ⁠près de 50% dans la banque allemande grâce ⁠à une offre à ‌la baisse et au recours à des contrats dérivés.

UniCredit, qui proposait ​0,485 de ses propres actions ‌pour chaque action Commerzbank apportée dans le cadre de son offre de 39 milliards d’euros, ​a indiqué que le processus d’échange d’actions devrait être achevé d’ici le 7 décembre.

"UniCredit reste déterminée à mener à bien ⁠cette opération de manière rigoureuse et ordonnée, en s'appuyant sur les atouts de la Commerzbank et en créant de la valeur à long terme pour ses clients, ses salariés, ses actionnaires et l'économie dans son ensemble", a-t-elle déclaré.

(Rédigé par Valentina Za ; version française Etienne Breban, ​édité par Augustin Turpin)