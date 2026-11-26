UniCredit sollicite le vote des actionnaires de Commerzbank pour désigner de nouveaux représentants

UniCredit CRDI.MI a annoncé jeudi avoir demandé à Commerzbank CBKG.DE d'organiser un vote visant à désigner de nouveaux représentants des actionnaires au sein du conseil de surveillance de cette dernière, alors que la banque italienne a mené à bien la procédure d'autorisation nécessaire pour prendre le contrôle de sa concurrente allemande.

L'établissement bancaire milanais a indiqué que le feu vert reçu de l'autorité financière polonaise (KNF) constituait la dernière étape réglementaire nécessaire pour prendre possession des actions de Commerzbank qu'il s'était assuré plus tôt cette année grâce à son offre publique d'achat.

Commerzbank a confirmé avoir reçu une demande d'UniCredit de convoquer une assemblée générale extraordinaire, ajoutant s'attendre à ce que l'administrateur délégué de la banque italienne, Andrea Orcel, soit élu président du conseil de surveillance.

UniCredit a proposé de remplacer neuf des dix représentants des actionnaires au sein du conseil de surveillance et de nommer dix nouveaux membres, a indiqué Commerzbank.

En juillet, UniCredit s'est adjugé une participation de près de 50% dans la banque allemande grâce à une offre à la baisse et au recours à des contrats dérivés.

UniCredit, qui proposait 0,485 de ses propres actions pour chaque action Commerzbank apportée dans le cadre de son offre de 39 milliards d’euros, a indiqué que le processus d’échange d’actions devrait être achevé d’ici le 7 décembre.

"UniCredit reste déterminée à mener à bien cette opération de manière rigoureuse et ordonnée, en s'appuyant sur les atouts de la Commerzbank et en créant de la valeur à long terme pour ses clients, ses salariés, ses actionnaires et l'économie dans son ensemble", a-t-elle déclaré.

(Rédigé par Valentina Za ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)