Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unicrédit : salué pour ses résultats annuels Cercle Finance • 06/02/2020 à 10:19









(CercleFinance.com) - Unicrédit grimpe de 5,5% à Milan, suite à la publication d'une perte nette de 835 millions d'euros au titre de 2019, à comparer à une perte de 1,1 milliard attendue selon Aurel BGC, et d'un bénéfice net ajusté en croissance de 68,5% à 1,42 milliard d'euros. Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, l'établissement financier a engrangé un bénéfice net ajusté en progression de 55,5% à 4,7 milliards d'euros, pour des revenus de 18,8 milliards, supérieurs à son objectif de 18,7 milliards. 'Unicredit va clairement mieux après le remède de cheval appliqué', estime Aurel BGC, soulignant que la banque italienne 'prévoit de récompenser ses actionnaires avec une forte hausse des dividendes et des rachats d'actions'.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.