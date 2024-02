Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Unicredit : s'envole de +11% vers 29,45E information fournie par Cercle Finance • 05/02/2024 à 12:29









(CercleFinance.com) - opé par ses profits records, Unicredit s'envole de +11% vers 29,45E, au plus depuis 8 ans et sert de locomotive pour l'Euro-Stoxx50 qui revient flirter avec son récent sommet absolu (4.670Pts).

Unicredit referme le 'gap' des 29,24E du 9/11/2015 et pourrait retracer incessamment l'ex-zénith des 30,7E du 22/10/2015.





Valeurs associées UNICREDIT MIL +10.58%