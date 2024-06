Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Unicredit : ricoche sous 37E, rechute en 24H vers 35,1E information fournie par Cercle Finance • 04/06/2024 à 17:27









(CercleFinance.com) - Petite douche froide sur Unicredit qui ricoche sous 37E (nouveau record absolu) et rechute en 24H vers 35,1E.

Le titre gagne encore près de +45% depuis le 1er janvier donc les actionnaires n'ont pas de quoi être trop inquiets... mais la cassure du support court terme des 36E implique de devenir vigilant.

Le prochain support se situe en effet vers 33,6E : il remonte au 22 mars et 16 avril.

Le point d'appui suivant se dessinerait vers 31,5E (ex-résistance du 6 mars).







Valeurs associées UNICREDIT 35.29 EUR MIL -4.16%