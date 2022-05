Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UniCredit: résultats et rachats d'actions portent le titre information fournie par Cercle Finance • 05/05/2022 à 11:21









(CercleFinance.com) - UniCredit progresse de quasiment 6% ce jeudi à la Bourse de Milan après la publication de résultats trimestriels 'record' et l'annonce de rachats d'actions.



La première banque d'Italie a annoncé ce matin qu'elle avait fait le choix 'prudent' de constituer dans ses comptes de premier trimestre une provision pour créances douteuses de 1,3 milliards d'euros, presque entièrement liée à son exposition à la Russie.



En excluant ces charges, le groupe affiche un bénéfice net de 1,2 milliard d'euros sur les trois premiers mois de l'année, en hausse de 48% d'une année sur l'autre, sur la base d'un produit net bancaire en augmentation de 7,9% à 4,7 milliards d'euros.



En tenant compte des éléments exceptionnels, son bénéfice net ressort en baisse de 70% à 247 millions d'euros, un chiffre inférieur aux prévisions des analystes qui prévoyaient autour de 415 millions d'euros.



En dépit des conséquences du conflit en Ukraine, UniCredit a déclaré qu'il s'en tenait à son programme de rachat d'actions de 1,6 milliard d'euros, tout en précisant que la mise en oeuvre du milliard d'euros qui restera dans l'enveloppe sera conditionnée à l'évolution de la situation géopolitique.



Le titre bondissait de 5,8% en fin de matinée à la Bourse de Milan, de loin la plus forte hausse de l'indice FTSE MIB.





