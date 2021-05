Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unicredit : reprise des négociations avec Monte Paschi ? Cercle Finance • 10/05/2021 à 09:47









(CercleFinance.com) - Unicredit devrait reprendre les discussions dans les prochaines semaines pour le rachat de Monte Paschi indique Bloomberg. Le gouvernement italien aurait donner son accord pour cette opération mais serait ouvert à des alternatives indique l'agence de presse. L'accord pourrait être signé cet été. ' Rappelons que ce projet a provoqué le départ de Jean Pierre Mustier, Unicredit est donné aussi candidat pour une reprise éventuelle de Banco BPM, le troisième banque italienne, qui offrirait au géant bancaire une plus grande exposition à la riche Lombardie ' indique ce matin Aurel BGC.

Valeurs associées UNICREDIT MIL +5.39%