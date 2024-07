Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client UniCredit: relève ses prévisions pour l'exercice 2024 information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 11:47









(CercleFinance.com) - Les revenus net s'inscrivent à 6,3 milliards d'euros au 2ème trimestre, en hausse de 6 % sur un an, avec une très forte croissance des commissions de 10 % à 2,1 milliards d'euros, tirée par toutes les principales catégories.



L'amélioration s'est répartie dans la plupart des catégories, et a été particulièrement tirée par l'investissement (+21,1 % en glissement annuel), le conseil et le financement (+8,5 % en glissement annuel), ainsi que les commissions d'assurance et de paiement.



Le RoTE s'est établi à 19,8 % et le ratio CET1 ressort à 23,6 %, en hausse de 2,6 points et de 2,3 points respectivement par rapport à l'année précédente.



L'établissement milanais a enregistré un bénéfice net de 2,7 milliards d'euros au 2ème trimestre, en hausse de 15,9 % par rapport à l'année précédente.



'Les prévisions de chiffre d'affaires net pour l'exercice 2024 sont revues à la hausse à plus de 23 milliards d'euros. L'objectif de bénéfice net est confirmé à plus de 8,5 milliards d'euros, tout en conservant une flexibilité supplémentaire pour sécuriser 2025-26, et confirmant notre confiance dans un RoTE durable élevé de plus de 15% et une forte croissance du BPA et du DPS' indique le groupe.





Valeurs associées UNICREDIT 38,70 EUR MIL -0,82%