UniCredit relève sa prévision de bénéfice pour 2026

UniCredit CRDI.MI a déclaré lundi viser à porter son bénéfice à 11 milliards d'euros cette année, après avoir dépassé les prévisions des analystes avec des résultats stimulés par les participations ses concurrents, acquises par le groupe transalpin dans le cadre de la stratégie d'expansion de son directeur général Andrea Orcel.

La deuxième banque d'Italie, qui avait précédemment annoncé viser un bénéfice net de 10 milliards d'euros en 2027, a déclaré lundi qu'elle avait l'ambition d'atteindre 13 milliards d'euros en 2028, avec une croissance moyenne "exceptionnelle" de 7% par an entre 2026 et 2028.

UniCredit a dépensé des milliards d'euros provenant de ses importantes réserves de trésorerie excédentaires pour devenir l'actionnaire principal de Commerzbank CBKG.DE en Allemagne et Alpha Bank ACBr.AT en Grèce, sans toutefois procéder à des rachats complets.

La banque italienne a enregistré un bénéfice net de 2,17 milliards d'euros au quatrième trimestre, soutenu par 336 millions d'euros de crédits d'impôt liés à des pertes antérieures, dépassant ainsi les prévisions moyennes des analystes, qui s'élevaient à 1,96 milliard d'euros.

