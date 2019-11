UNICREDIT : publication meilleure que prévu

La première banque italienne vise toujours en 2019 des revenus de 17,7 milliards d'euros et des coûts de 10,1 milliards. Elle devrait ainsi générer un profit net ajusté de 4,7 milliards d'euros, soit une rentabilité des capitaux propres tangibles d'au moins 9%.

(AOF) - Unicredit a dévoilé des résultats trimestriels meilleurs que prévu et confirmé ses objectifs 2019. Au troisième trimestre, le bénéfice net a chuté de 40,6% à 1,1 milliard d'euros. Il est cependant supérieur de 10% au consensus et a augmenté de 7% en données ajustées. Les revenus ont augmenté de 1,7% à 4,7 milliards d'euros, mais les coûts ont baissé dans des proportions un peu moins importantes : -1,8% à 2,45 milliards.

