UniCredit: prévisions relevées après un 1er trimestre record information fournie par Cercle Finance • 03/05/2023 à 10:01

(CercleFinance.com) - UniCredit a annoncé mercredi des résultats record au titre de son premier trimestre et relevé dans la foulée ses prévisions annuelles, des annonces qui étaient saluées par une forte hausse de son action à Milan.



La banque italienne a dégagé sur la période janvier-mars un bénéfice net de 2,1 milliards d'euros, à comparer avec un profit de seulement 274 millions d'euros un an plus tôt.



Le consensus des analystes fourni par la banque elle-même prévoyait un bénéfice net de 1,3 milliard d'euros.



Son produit net bancaire a augmenté de 18% à 5,93 milliards d'euros, dépassant là encore le consensus qui visait 5,2 milliards.



A 3,3 milliards d'euros, le revenu net d'intérêts a bondi de 43% par rapport à l'année précédente, alors que les analystes l'attendaient autour de trois milliards.



Le groupe milanais, qui dit poursuivre son processus de 'transformation', indique avoir réduit ses dépenses opérationnelles de 0,6% d'une année sur l'autre et de 5,8% par rapport au quatrième trimestre 2022.



L'établissement financier, dont le ratio de solvabilité CET1 dépasse 16%, a relevé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice, prévoyant désormais un bénéfice net de plus de 6,5 milliards d'euros cette année.



UniCredit a également revu à la hausse le montant de l'enveloppe qu'il a l'intention de consacrer aux redistributions à ses actionnaires, qui devrait atteindre au moins 5,75 milliards d'euros en 2023.



Suite à ces annonces, l'action grimpait de 6,5% mercredi matin à la Bourse de Milan, ce qui porte à plus de 32% ses gains depuis le début de l'année.