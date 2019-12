Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UniCredit : présente ses orientations stratégiques Cercle Finance • 03/12/2019 à 09:24









(CercleFinance.com) - La banque italienne UniCredit a dévoilé ce matin son plan stratégique à horizon 2023. Entendant développer son activité de détail auprès des PME européennes et augmenter le nombre de ses clients particuliers, le groupe vise des revenus de 19,3 milliards d'euros en 2023, soit une croissance annuelle moyenne de 0,8%. Parallèlement, des économies seront mises en place : elle seraient de l'ordre d'un milliard d'euros brut en Europe de l'Ouest, soit 12% de la base de coûts de 2018. Il serait notamment question de supprimer 8.000 postes environ. En 2023, le bénéfice ajusté d'UniCredit serait ainsi de 5 milliards d'euros, soit une progression annuelle moyenne du bénéfice par action de 12% d'ici là.

Valeurs associées UNICREDIT MIL -0.31%