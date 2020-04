Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UniCredit : plan de départs en retraites anticipés Cercle Finance • 03/04/2020 à 11:42









(CercleFinance.com) - UniCredit annonce un plan prévoyant des départs en retraites anticipés pour 5200 postes équivalent temps plein, sur les quatre prochaines années, ainsi que des requalifications professionnelles pour 800 postes équivalent temps plein. Dans le cadre de l'accord avec les syndicats, la banque s'engage aussi à 2600 embauches sur quatre ans pour assurer le renouvellement des générations et sa transformation numérique, ainsi qu'à créer deux centres de contact clients et de back office en Italie du Sud.

Valeurs associées UNICREDIT MIL -2.62%