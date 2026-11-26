UniCredit obtient un dernier feu vert pour son offre sur Commerzbank

(COMBO) This combination of pictures created on December 18, 2024 shows ( AFP / MARCO BERTORELLO )

La banque UniCredit a annoncé jeudi avoir reçu le dernier feu vert nécessaire, de la part de l'autorité polonaise de supervision financière, pour sa prise de contrôle de l'allemande Commerzbank, valorisée à quelque 41 milliards d'euros.

Après l'accord de la Banque centrale européenne notamment, "toutes les autorisations réglementaires requises pour le règlement de l'offre ont été obtenues", souligne la banque italienne dans un communiqué.

UniCredit ajoute avoir demandé à Commerzbank de convoquer une assemblée générale extraordinaire (AGE) afin d'élire de nouveaux représentants des actionnaires à son conseil de surveillance.

La banque italienne ne confirme pas avoir renoncé à sa demande de pouvoir nommer directement deux membres du conseil de surveillance de Commerzbank.

Selon le ministre allemand des Finances Lars Klingbeil, elle devrait proposer deux administrateurs indépendants "qui connaissent très bien à la fois le marché allemand et Commerzbank", avait indiqué le ministre le 19 novembre.

La banque italienne a souligné jeudi que "ces étapes franchies représentent des avancées significatives dans la mise en œuvre d’une transition dont UniCredit est convaincue qu’elle renforcera Commerzbank, accélérera sa croissance et améliorera sa capacité à soutenir les ménages et les entreprises allemands".

"Ensemble, elles marquent une étape importante pour Commerzbank, UniCredit et l’avenir de la banque en Europe, en créant un groupe plus solide, disposant de la taille, de l’expertise et de la portée nécessaires pour mieux servir ses clients, soutenir l’économie allemande et contribuer à une Europe plus compétitive", selon UniCredit.

Après des mois de bras de fer avec le gouvernement allemand, la direction de Commerzbank et des représentants des salariés, UniCredit est parvenue la semaine dernière à un accord de principe sur les conditions d'une prise de contrôle de Commerzbank.

L'accord prévoit notamment le maintien du siège allemand à Francfort, la conservation du statut de société cotée de Commerzbank et une représentation adéquate des intérêts allemands au sein du comité exécutif du groupe UniCredit à Milan.

Mais plusieurs zones d'ombre demeurent, notamment sur l'emploi, alors qu'UniCredit avait annoncé dans son plan stratégique quelque 7.000 suppressions de postes.