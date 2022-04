Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UniCredit: le titre surperforme avec des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 11/04/2022 à 10:51









(CercleFinance.com) - L'action UniCredit s'inscrit en hausse lundi à la Bourse de Milan, les analystes de Berenberg estimant que le titre se traite sur la base d'une décote 'attractive' en comparaison du reste du secteur.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire allemand fait remarquer que l'établissement italien accuse l'une des pire performances du secteur bancaire européen depuis l'invasion de l'Ukraine, un phénomène qu'il attribue à la forte présence du groupe en Russie.



Même en excluant les résultats générés dans ce pays, le titre affiche selon les calculs de Berenberg une décote de 20% vis-à-vis de son secteur, un niveau que l'analyste juge 'excessif' au vu de la distribution de capital actuellement proposée par le groupe basé à Milan.



Toujours à l'achat sur le titre, Berenberg abaisse son objectif de cours de 17 à 12,5 euros, tout en faisant valoir que ce niveau fait encore apparaître un potentiel haussier de l'ordre de 30%.



A 10h45, l'action UniCredit progressait d'environ 0,6%, surperformant un indice boursier FTSE MIB en repli de 0,5%.





