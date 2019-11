Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UniCredit : le titre s'envole après les prévisions Cercle Finance • 07/11/2019 à 11:55









(CercleFinance.com) - Le géant bancaire italien a annoncé des bénéfices supérieurs aux prévisions pour le troisième trimestre, affirmant que son dynamisme commercial et sa discipline sur les coûts 'continuent de porter leurs fruits'. Le titre en profite ce matin pour gagner près de 5% à la Bourse de Milan. Il a progressé de 24% sur un mois. Le bénéfice net du troisième trimestre, sans élément exceptionnel, s'élève à 1,1 milliard d'euros, en hausse de 25% par rapport à la même période de l'année dernière, atteignant ainsi la meilleure performance trimestrielle de la décennie. UniCredit a déclaré qu'il avait déjà atteint ou dépasserait ses objectifs d'ici la fin de l'année. Le groupe a confirmé ses prévisions de chiffre d'affaires de 18,7 milliards d'euros pour 2019, ainsi que son objectif de coût annuel de 10,1 milliards d'euros.

Valeurs associées UNICREDIT MIL +4.75%