Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UniCredit : le titre profite d'une analyse favorable information fournie par Cercle Finance • 05/08/2021 à 17:28









(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 2% en fin de journée profitant de l'analyse positive d'UBS. Le bureau d'études réaffirme sa recommandation 'achat' sur UniCredit avec un objectif de cours relevé de 12,7 à 13,55 euros, nouvelle cible impliquant un potentiel de progression de 37% pour l'action de l'établissement bancaire italien. Le broker met en avant la publication solide au titre du deuxième trimestre ainsi que l'annonce de négociations avec MPS, la confirmation d'un accord avec ce dernier pouvant selon lui constituer 'le catalyseur le plus proche'. UBS pointe aussi une 'anomalie de valorisation toujours bien en place', le titre UniCredit se traitant sur un ratio PE ajusté du capital de moins de cinq fois, ce qui en fait le moins cher de son univers espagnol/italien.

Valeurs associées UNICREDIT MIL +2.60%