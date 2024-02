Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client UniCredit: le titre monte, 2 analystes relèvent leurs cibles information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 12:45









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 1% à la Bourse de Milan profitant aujourd'hui de deux analyses positives.



Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur UniCredit avec un objectif de cours rehaussé de 33,5 à 35,9 euros, dans le sillage d'une estimation de BPA ajusté relevée de 7% après les résultats du dernier trimestre 2023.



Selon le broker, la banque italienne redistribuera environ 31% de sa capitalisation boursière au cours des deux prochaines années et sa valorisation semble convaincante à un ratio P/E 2024 de cinq fois, 'surtout si l'on considère la résilience de la rentabilité à l'avenir'.



UBS réitère également sa recommandation 'achat' sur UniCredit avec un objectif de cours rehaussé de 39,8 à 42,5 euros, une nouvelle cible qui recèle 47% de potentiel de progression pour le titre de l'établissement bancaire italien.



'Le statut défensif d'UniCredit est soutenu par l'amélioration des perspectives de bénéfices et de rendement du capital après le quatrième trimestre', juge le broker après cette publication qui selon lui, constitue 'une nouvelle démonstration de force'.



'Le PE (ratio cours sur BPA) ajusté du capital, de l'ordre de cinq fois, suggère toujours un potentiel de hausse considérable à partir de maintenant', ajoute UBS dans le résumé de sa note de recherche.





