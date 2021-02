Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UniCredit : le résultat net 2020 dépasse les objectifs Cercle Finance • 11/02/2021 à 12:12









(CercleFinance.com) - UniCredit, le premier groupe bancaire italien, a annoncé jeudi avoir dégagé un bénéfice net de 1,3 milliard d'euros sur l'exercice 2020, un résultat supérieur à son objectif de 800 millions d'euros qu'il attribue à la bonne maîtrise de ses coûts. Jean-Pierre Mustier, son directeur général sur le départ, a qualifié la performance d''impressionnante' au vu des provisions de cinq milliards d'euros prises par le groupe afin de se prémunir contre d'éventuels défauts à venir sur les prêts qu'il a consentis. Dans son communiqué, UniCredit - qui estime désormais avoir réduit sa base de coûts de 20% depuis 2015 - se dit 'bien parti' pour atteindre son objectif visant la fermeture de 500 succursales, une mesure appelée à entraîner la suppression d'environ 8000 postes à temps plein. Concernant l'exercice 2021, UniCredit dit s'attendre à un bénéfice net d'au moins trois milliards d'euros. En attendant l'arrivée d'Andrea Orcel en tant que nouveau directeur général, au mois d'avril, le groupe a annoncé ce matin la nomination de Ranieri de Marchis, son co-directeur général délégué, au poste de directeur général par intérim, Jean-Pierre Mustier ayant décidé de quitter ses fonctions dès demain. L'action UniCredit s'inscrit actuellement en baisse de 2,9% à la Bourse de Milan.

Valeurs associées UNICREDIT MIL -3.16%