UniCredit lance une offre pour racheter 30% de Commerzbank

La banque italienne UniCredit

CRDI.MI a annoncé lundi lancer une offre visant à acquérir plus de 30% de son concurrent allemand Commerzbank CBKG.DE sans en prendre le contrôle.

"UniCredit devrait détenir une participation supérieure à 30% dans Commerzbank sans pour autant en prendre le contrôle", a déclaré UniCredit dans un communiqué.

Conformément à la réglementation allemande, l'autorité des marchés déterminera le prix de l'offre, mais UniCredit a indiqué qu'elle s'attendait à ce qu'il soit fixé à 0,485 action UniCredit par action Commerzbank.

(Rédigé par Valentina Za; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)