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UniCredit lance une offre pour acquérir plus de 30% de Commerzbank, sans prise de contrôle
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 08:40

(Actualisé avec détails et précisions)

UniCredit CRDI.MI a annoncé lundi lancer une offre visant à acquérir plus de 30% de son concurrent allemand Commerzbank CBKG.DE , ce qui ferait franchir à la banque italienne le seuil d'obligation de prise de contrôle prévu par la législation allemande.

UniCredit a cependant déclaré ne pas s'attendre à atteindre le seuil de contrôle de son concurrent allemand, dont il détient déjà 26% du capital et 4% supplémentaires par le biais de contrats de swap de rendement total.

"UniCredit devrait détenir une participation supérieure à 30% dans Commerzbank sans pour autant en prendre le contrôle", a déclaré le groupe italien dans un communiqué.

"L'offre vise à franchir le seuil critique de 30% prévu par la législation allemande en matière de rachat et à favoriser un dialogue constructif avec Commerzbank et ses parties prenantes au cours des prochaines semaines", a ajouté UniCredit.

Conformément à la réglementation allemande, l'autorité des marchés déterminera le prix de l'offre, mais UniCredit a indiqué qu'elle s'attendait à ce qu'il soit fixé à 0,485 action UniCredit par action Commerzbank.

Cela impliquerait un prix de 30,8 euros par action de Commerzbank, soit une prime de 4% par rapport au cours de clôture de la banque allemande le 13 mars.

(Rédigé par Valentina Za et Ludwig Burger ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions

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COMMERZBANK
29,590 EUR XETRA 0,00%
UNICREDIT
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