Unicrédit : gain hebdo de 15%,un analyste relève son objectif

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en hausse de plus de 1% profitant d'une analyse positive d'Oddo BHF. La valeur affiche un gain de près de +15% sur la semaine. Le bureau d'études réitère son opinion 'achat' sur Unicrédit avec un objectif de cours porté de 15,3 à 16,1 euros, soit un potentiel d'appréciation d'environ 20%, prenant davantage en compte les perspectives à court et moyen termes d'amélioration du retour à l'actionnaire. 'La copie très solide délivrée au quatrième trimestre 2019 tant sur l'opérationnel (underlying) que sur le bilan (capital notamment) vient clairement conforter notre call positif sur le titre', explique l'analyste en charge de la banque italienne. 'Nous intégrons plus finement dans nos estimations de BPA sur 2020-21 les éléments non-récurrents associés au nouveau plan stratégique et le momentum rassurant sur l'underlying', poursuit Oddo BHF, qui juge que la valorisation reste intéressante face au secteur.

