Unicredit : faux signal sous les 34E ?

information fournie par Cercle Finance • 18/06/2024 à 17:50









(CercleFinance.com) - La messe semblait dite vendredi avec la franche cassure du support des 34E (11 et 22 avril) et un 'plus bas' de clôture inscrit à 32,5E.

La suite logique aurait été le retracement du plancher des 30,8E du 8 mars dernier... mais le titre effectue une 'réintégration' à 34,2E (et il repasse 'haussier').





Valeurs associées UNICREDIT 34.09 EUR MIL +2.82%