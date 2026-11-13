UniCredit fait son retour sur le marché américain avec une émission obligataire senior non privilégiée à plusieurs tranches d'un montant de 3,5 milliards de dollars

UniCredit CRDI.MI a annoncé vendredi avoir fait appel au marché obligataire américain pour la première fois depuis 2021, en émettant des obligations senior non privilégiées à tranches multiples d'une valeur totale de 3,5 milliards de dollars.
Ces émissions ont suscité une demande de plus de 20 milliards de dollars de la part de plus de 200 investisseurs à travers le monde, a indiqué la deuxième plus grande banque italienne, précisant que cette vente servait à préfinancer l'année 2027.
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Toutes les tranches ont été émises au pair.
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Ces émissions ont des échéances de quatre, six et onze ans, respectivement, et ne sont pas remboursables par anticipation pendant les trois, cinq et dix premières années
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Les taux d’intérêt seront révisés si les obligations ne sont pas remboursées par anticipation après ces périodes
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L’obligation à quatre ans, d’un montant de 1,5 milliard de dollars, verse un coupon annuel de 5,97 % pendant les trois premières années
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L'obligation à six ans, d'une valeur de 1 milliard de dollars, verse un coupon annuel de 6,201 % pendant les cinq premières années
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L'obligation à 11 ans, d'une valeur de 1 milliard de dollars, verse un coupon annuel de 6,585 % pendant 10 ans
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UniCredit a indiqué que 65 % de la demande provenait d’Amérique du Nord
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Ces obligations devraient être notées Baa2 par Moody's, BBB par S&P et BBB+ par Fitch
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Citigroup, JP Morgan et UniCredit ont agi en tant que coordinateurs mondiaux
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Barclays, BofA Securities, Goldman Sachs International, HSBC, Morgan Stanley, RBC Capital Markets et Wells Fargo Securities ont agi en tant que teneurs de livre conjoints
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