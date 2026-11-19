Le siège de la future banque, qui pèserait plus de 1 300 milliards d'euros d'actifs, restera à Francfort et gardera son statut coté, en échange de quoi l'Allemagne renonce à nommer deux membres du conseil de surveillance. Andrea Orcel évoque un terrain d'entente trouvé avec Berlin, et le comité d'entreprise, longtemps opposé au projet, se dit désormais apaisé.

UniCredit et l'Allemagne ont trouvé un accord sur les principaux points de friction autour du rachat de Commerzbank. Le siège de la banque fusionnée restera à Francfort et conservera son statut d'entité cotée, exigence de Berlin. En échange, l'Allemagne renonce à nommer deux membres du conseil de surveillance.

Le rapprochement créerait une banque de plus de 1 300 milliards d'euros d'actifs. Dans une lettre du 18 novembre consultée par Reuters, Andrea Orcel, DG d'UniCredit, remercie le ministre des Finances Lars Klingbeil pour des discussions "qui nous ont permis de trouver un terrain d'entente".

Lars Klingbeil affirme que l'Allemagne "soutient un processus rapide et une transition ordonnée du contrôle", car UniCredit a pris "des engagements clairs envers l'Allemagne". Orcel avait lancé son offensive en 2024 et avait discrètement constitué une participation jusqu'à près de 50%.

Sascha Uebel, président du comité d'entreprise, longtemps hostile à l'opération, salue l'accord : "Si ces accords sont respectés, il se peut que nous n'ayons pas des années de confrontation." Commerzbank a pour sa part déclaré saluer les engagements pris par UniCredit dans le cadre de l'accord conclu avec le gouvernement allemand en vue de son rachat.

L'Etat allemand, actionnaire à 13,3%, ne s'engage pas encore à vendre sa participation.