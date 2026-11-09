UniCredit enregistre un trimestre record avant sa prise de contrôle de Commerzbank

(Actualisé tout du long avec détails et citations)

UniCredit CRDI.MI a relevé lundi ses perspectives annuelles après avoir enregistré un bond plus important que prévu de 24% de son bénéfice trimestriel, alors que la deuxième banque italienne s'apprête à redéfinir la stratégie de Commerzbank CBKG.DE , dont elle a désormais le contrôle.

Grâce à une offre de rachat à un prix revu à la baisse conclue en juillet et à l'utilisation habile de produits dérivés, Andrea Orcel, administrateur délégué d'UniCredit et négociateur chevronné, a obtenu près de 50% des droits de vote de la deuxième banque allemande.

UniCredit a déclaré lundi prévoir de finaliser les dernières démarches réglementaires liées à son offre d’ici la fin du mois, Andrea Orcel ayant déclaré aux analystes qu'elles prenaient beaucoup moins de temps que prévu initialement.

Interrogé sur la consolidation du secteur bancaire italien après l'offre de fusion entre Crédit Agricole Italia CAGR.PA et Banco BPM BAMI.MI lancée le même jour, Andrea Orcel a réaffirmé qu’UniCredit restait spectateur.

"COMMERBANK UNLOCKED"

Une nouvelle gouvernance et le lancement du plan 'Commerzbank Unlocked', qui vise à reproduire au sein de la banque allemande une stratégie orientée sur les bénéfices déjà exécutée chez UniCredit, sont attendus d’ici le premier trimestre 2027, selon un communiqué. Andrea Orcel avait précédemment suggéré que "Commerzbank Unlocked" pourrait être lancé dès janvier.

UniCredit a toutefois indiqué qu'un rapprochement entre Commerzbank et la filiale locale de la banque allemande, HVB, pourrait intervenir plus tôt que prévu et permettrait de "dégager une valeur ajoutée substantielle".

Andrea Orcel a déclaré à la chaîne CNBC qu'UniCredit souhaitait entretenir une "relation solide et constructive avec le gouvernement allemand" et être "flexible" concernant la demande de Berlin, mais qu'aucun engagement préalable ne serait

UniCredit a indiqué envisager une fusion après 2028, précisant vouloir d'abord mettre en oeuvre des changements chez Commerzbank, sous une nouvelle direction. Berlin détient toujours 13,3% de Commerzbank.

Pour remplacer Bettina Orlopp, présidente du directoire de Commerzbank, UniCredit doit convoquer un vote des actionnaires et nommer un nouveau conseil de surveillance chez Commerzbank, ce qu'elle a indiqué pouvoir faire sans attendre l'assemblée générale annuelle.

Après avoir farouchement combattu l'offre d'UniCredit, Bettina Orlopp a évoqué la semaine dernière la perspective d'un accord.

Le bénéfice net pour la période juillet-septembre a atteint 3,3 milliards d’euros, dépassant les 2,8 milliards d’euros attendus par les analystes dans un consensus fourni par l’entreprise.

UniCredit table désormais sur un bénéfice avant charges exceptionnelles bien supérieur à 11,5 milliards d’euros pour 2026.

(Valentina Za ; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)