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UniCredit enregistre un trimestre record avant sa prise de contrôle de Commerzbank
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 08:47

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UniCredit CRDI.MI , la deuxième banque italienne, a enregistré une hausse annuelle de 24% de son bénéfice du troisième trimestre, bien supérieure aux prévisions, et a revu à la hausse son objectif de bénéfice pour l'ensemble de l'année, alors qu'elle s'apprête à prendre le contrôle de Commerzbank CBKG.DE .

Grâce à une offre publique d'achat à la baisse conclue en juillet et à une utilisation habile des produits dérivés, UniCredit s'est assuré près de 50% des droits de vote au sein de la deuxième plus grande banque allemande.

UniCredit a déclaré lundi prévoir de finaliser les dernières démarches réglementaires liées à son offre d’ici la fin du mois, afin de pouvoir prendre possession des actions.

"Une nouvelle gouvernance et le lancement du plan 'Commerzbank Unlocked' sont attendus d’ici le premier trimestre 2027", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

L'administrateur délégué d’UniCredit, Andrea Orcel, a demandé à Commerzbank d’adopter dès janvier son plan "Commerzbank Unlocked", destiné à relancer les bénéfices.

Il s'est également déclaré prêt à convoquer un vote des actionnaires afin de nommer un nouveau conseil de surveillance au sein de l'établissement allemand avant l'assemblée générale annuelle et de remplacer sa direction.

Le bénéfice net pour la période juillet-septembre a atteint 3,3 milliards d’euros, dépassant les 2,8 milliards d’euros prévus par le consensus des analystes fourni par l’entreprise.

UniCredit table désormais sur un bénéfice avant charges exceptionnelles bien supérieur à 11,5 milliards d’euros pour 2026. La banque s’attendait auparavant à un chiffre de cet ordre.

(Valentina Za ; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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UNICREDIT
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